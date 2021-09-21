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Власть     21.09.2021 14:43

Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Турция  выборы  Крым 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Кремль не приемлет заявлений Анкары о нелегитимности прошедших в Крыму выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также выразил надежду, что со временем Анкара отдаст дань реальному положению дел и изменит свою позицию по Крыму.

При этом, пресс-секретарь президента подчеркнул, что несмотря на имеющиеся разногласия, Турция по-прежнему остается для России партнером, а наличие разногласий не должно мешать развитию отношений и взаимодействия между странами по целому спектру других вопросов.

Песков также заявил, что позиция России по Крыму не может быть изменена и не является вопросом обсуждения.

Ранее МИД Турции заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России, поэтому выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Турция  выборы  Крым 

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