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Власть
03.02.2021, 15:51
Кремль оценил результаты испытаний «Спутника V» после публикации в журнале Lancet
3 февраля. Mossovetinfo.ru – Публикация о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в журнале Lancet подтвердила надежность и эффективность вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента ...
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Власть
01.02.2021, 11:59
Путин поручил проработать вопрос о создании в России суда по правам человека
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании в России суда по правам человека, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. Рассмотре...
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Власть
01.02.2021, 11:09
Генпрокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура поддержит в суде представление московского УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает «Интерфакс». По мнению про...