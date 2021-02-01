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Власть     03.02.2021 15:51

Кремль оценил результаты испытаний «Спутника V» после публикации в журнале Lancet

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Теги:  вакцина  Спутник V  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Публикация о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в журнале Lancet подтвердила надежность и эффективность вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, по словам Пескова, публикация подтвердила, что ускоренная регистрация «Спутник V» в России была оправдана.

Пресс-секретарь президента напомнил, что ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют российскую вакцину и разрешают ее использование.

При этом, по словам Пескова абсолютный приоритет отдается внутренним потребностям страны, однако Россия работает с другими странами, которые просят обеспечить поставки «Спутник V».

«В самое ближайшее время имеется в виду наладить производство вакцины и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное - безопасность которой абсолютно доказаны» - приводит слова Пескова ТАСС.

Днем ранее в журнале Lancet были опубликованы результаты исследования вакцины «Спутник V», которое показало, что российская вакцина обеспечивает 91,6-процентную эффективность от коронавируса. В комментариях к исследованию было указано, что в исследовании вакцины был соблюден научный принцип и вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

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Теги: 
вакцина  Спутник V  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19 

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