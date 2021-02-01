Власть 01.02.2021, 11:09 Генпрокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура поддержит в суде представление московского УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает «Интерфакс». По мнению про...