27 мая. Mossovetinfo.ru – Судьбу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, решит суд, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



В субботу, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение о том, что Россия должна освободить украинских моряков, задержанных после инцидента и вернуть Украине три захваченных корабля. При этом трибунал не стал требовать прекращения уголовного дела в отношении моряков.



Дмитрий Песков заявил, что позиция России остается неизменной – судьбу моряков должен решить суд, а сам инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию Международного трибунала.



25 ноября 2018 года три военных корабля Украины попытались прорваться в Азовское море через Керченский пролив, несколько часов совершали опасное маневрирование вблизи пролива и не реагировали на требования российских пограничников. В результате суда были захвачены, их экипажи были задержаны. Всего было задержано 24 человека, в том числе два сотрудника СБУ. По данному факту было возбуждено уголовное дело, всем задержанным было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.