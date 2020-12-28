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Власть     28.12.2020 13:03

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии коронавируса

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Теги:  коронавирус  ограничения  цифорвые пропуска  Конституционный суд  постановление 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Конституционный суд Российской Федерации признал законными ограничения на передвижения граждан, введенные из-за пандемии коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте КС.

В постановлении указано, что указанные ограничения не противоречат конституции, так как не носили абсолютного характера, были кратковременными, а их введение было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на опасность распространения коронавируса.

С запросом о законности введенных ограничений в КС РФ обратился Протвинский районный суд Московской области после того, как один из жителей Подмосковья оспорил в суде штраф, выписанный ему за нарушение ограничений.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля. Пропуска были необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. При этом пропуска, выданные в Московской области, были действительны в Москве и наоборот. С 23 мая в Московской области система цифровых пропусков была отменена. В Москве пропускной режим был отменен 9 июня.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  цифорвые пропуска  Конституционный суд  постановление 

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