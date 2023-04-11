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Власть
20.04.2023, 08:03
КС РФ разрешил считать места в паркинге отдельным объектом недвижимости
20 августа. Mossovetinfo.ru - Конституционный суд РФ постановил считать машино-места в общем паркинге или коллективно...
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Власть
19.04.2023, 11:41
Власти Москвы могут получить право устанавливать особенности платы за отопление в домах
19 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить власти Мос...
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Власть
11.04.2023, 17:44
"На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин
11 апреля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисб...