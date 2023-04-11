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Власть     20.04.2023 08:03

КС РФ разрешил считать места в паркинге отдельным объектом недвижимости

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Теги:  Конституционный суд  паркинги  автостоянки 

20 августа. Mossovetinfo.ru - Конституционный суд РФ постановил считать машино-места в общем паркинге или коллективной автостоянке отдельным объектом недвижимости и разрешил их регистрацию в ЕГРН без согласия остальных собственников и решения общего собрания, - сообщает "Российская газета".

Кроме того, представители Фемиды посчитали, что регистрация прав на машино-места в помещении автостоянки возможна только сразу в отношении всех машино-мест.

КС указал на необходимость внести соответствующие изменения. Вплоть до этого на машино-места не должно распространяться преимущественное право покупки другими собственниками, поскольку именно это создает наибольшие сложности для гражданского оборота машино-места.

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Карта места

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Теги: 
Конституционный суд  паркинги  автостоянки 

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