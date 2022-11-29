29 ноября. Mossovetinfo.ru - Профильный комитет СФ по бюджету рекомендует Совфеду досрочно освободить Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сообщил корреспондент ТАСС
.
Поступившее в Совфед представление Президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты доложит на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин.
Счетная палата Российской Федерации – высший орган государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
27 апреля 2022 года, в ходе заседания президиума Совета законодателей. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сказал
, что «в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента».
Биографическая справка
(по материалам Счетной палаты РФ)
Кудрин Алексей Леонидович
, до 29 ноября 2022 года - Председатель Счетной палаты РФ.
Родился 12 октября 1960 году в городе Добеле Латвийской ССР в семье военнослужащего.
1983 год – окончил экономический факультет Ленинградского Государственного Университета.
1983-1985 годы – стажер-исследователь в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР.
1985-1988 годы – аспирант Института экономики АН СССР. Кандидат экономических наук. С 1988 года научный сотрудник Института социально-экономических проблем АН СССР.
1990 год – заместитель председателя Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. После ликвидации Комитета по экономической реформе перешел в Комитет по управлению Ленинградской зоны свободного предпринимательства.
1991-1992 годы – заместитель председателя Комитета по экономическому развитию.
1992-1993 годы – председатель Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга.
1993-1996 годы – заместитель, первый заместитель мэра, член Правительства города, председатель Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.
1996-1997 годы – заместитель руководителя Администрации Президента России, начальник Главного Контрольного управления.
1997-1999 годы – первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
январь - июнь 1999 года – Первый заместитель председателя правления РАО «ЕЭС» России.
1999-2000 годы – Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
2000-2004 годы – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации.
2004-2007 годы – Министр финансов Российской Федерации.
2007 год – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации.
2012-2016 годы – председатель Комитета гражданских инициатив - сообщества профессионалов, способных предложить альтернативные решения стоящих перед страной проблем.
2016-2018 годы – глава Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при Президенте России.
22 мая 2018 года по представлению Президента России был назначен Государственной Думой на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации.
С ноября 2018 года – член Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Автор более 30 научных работ в области экономики и финансов:
кандидатская диссертация по теме: «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования».
докторская диссертация по теме: «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики».
Офицер запаса.
Женат, двое детей.
Участие в работе образовательных и научных организаций:
Декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ и член Попечительского совета СПбГУ;
Председатель Попечительского совета Института Гайдара;
Член Попечительского совета Фонда Егора Гайдара;
Председатель Попечительского совета Северного арктического федерального университета;
Член Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге;
Член Совета директоров Российской экономической школы.
Участие в международных рейтингах:
В 2004 году британским журналом «The Banker» Алексей Кудрин был назван министром финансов года, став победителем в двух категориях: «Мировой министр финансов года» и «Министр финансов года стран Европы».
В 2006 году британская газета «Emerging markets» назвала Алексея Кудрина лучшим министром финансов среди европейских стран с развивающимся рынком.
В 2010 году британский журнал «Euromoney» назвал Алексея Кудрина лучшим министром финансов года. По словам издателя журнала Падраика Фэллона, Кудрин был отмечен наградой за то, что «…преодолев ощутимое политическое давление, добился создания Резервного фонда, который позволил России выйти из глобального финансового кризиса в гораздо лучшей форме, чем ожидали эксперты».
Фото: сайт СП РФ