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Власть     12.01.2018 11:42

Квесты, гироскутеры, самокаты и миграция станут приоритетами в работе Мосгордумы весенней сессии - Шапошников

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Теги:  Квесты  гироскутеры  самокаты  миграция  Мосгордума 

12 января. Mossovetinfo.ru - Правовое регулирование использования самобалансирующихся электрических транспортных средств, законодательное решение вопросов, связанных с организацией квестов и внесение изменений в миграционное законодательство председатель Мосгордумы Алексей Шапошников среди приоритетных тем, над которыми будут работать депутаты столичного парламента в весеннюю сессию. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-центре Мосгордумы, ссылаясь на слова А.Шапошикова.

«В весеннюю сессию мы планируем вернуться к обсуждению актуальных проблем, по которым провели «круглые столы» в Мосгордуме в конце прошлого года. Во-первых, речь идет о законодательном регулировании использования самобалансирующихся электрических транспортных средств: гироскутеров, сегвеев, моноколес и др. Сейчас мы прорабатываем предложения по внесению изменений в Правила дорожного движения», - сказал Шапошников.

По словам председателя Мосгордумы также продолжится работа по «подготовке изменений в законодательство, направленных на регулирование вопросов страхования и лицензирования деятельности по организации квестов с участием несовершеннолетних», «в части установления ответственности за пособничество в организации незаконной миграции», «ведения правил содержания потенциально опасных собак и диких животных в городе», «регулирования оборота и потребления устройств, имитирующих курение, и испарительных смесей» («вейпинга» - ред.).

Напомним, что ранее на одном из круглых столов Мосгордумы депутаты, эксперты начали работу по подготовке регулирования использования в городе компактных индивидуальных самобалансирующихся электрических транспортные средства (ЭТС), которые используются горожанами как для быстрого перемещения из одной точки в другую, так и для развлечения. «К таким транспортным средствам относятся сегвеи, моноколеса, гироскутеры, электрические самокаты», отмечалось в материалах круглого стола.

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Теги: 
Квесты  гироскутеры  самокаты  миграция  Мосгордума 

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