1 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести из Приднестровья российских миротворцев.



По словам Лаврова, Россия вряд ли примет требование Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, они находятся там на основании решений группы «5+2», одобренных ОБСЕ. Миротворцы решают вопросы поддержания стабильности в данном регионе.



Кроме того, еще одна группа российских военных обеспечивает охрану складов боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в плохом состоянии, и если прекратить контроль за ними, это, по словам Лаврова «чревато очень серьезными инцидентами».



Лавров также заявил, что российская сторона услышала слова Санду о приоритете европейского выбора страны во внешней политике и одновременно о желании сохранить добрые желания с Россией. Глава российского МИД отметил, что добрые отношения подразумевают учет взаимных интересов и исполнение ранее достигнутых договоренностей.



Ранее Майа Санду заявила о том, что российские миротворцы должны быть выведены с территории Приднестровья, а сама миротворческая миссия должна стать гражданской под контролем ОБСЕ. Санду также заявила о намерении обсудить данный вопрос с Москвой.