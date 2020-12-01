1 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести из Приднестровья российских миротворцев.
По словам Лаврова, Россия вряд ли примет требование Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, они находятся там на основании решений группы «5+2», одобренных ОБСЕ. Миротворцы решают вопросы поддержания стабильности в данном регионе.
Кроме того, еще одна группа российских военных обеспечивает охрану складов боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в плохом состоянии, и если прекратить контроль за ними, это, по словам Лаврова «чревато очень серьезными инцидентами».
Лавров также заявил, что российская сторона услышала слова Санду о приоритете европейского выбора страны во внешней политике и одновременно о желании сохранить добрые желания с Россией. Глава российского МИД отметил, что добрые отношения подразумевают учет взаимных интересов и исполнение ранее достигнутых договоренностей.
Ранее Майа Санду заявила о том, что российские миротворцы должны быть выведены с территории Приднестровья, а сама миротворческая миссия должна стать гражданской под контролем ОБСЕ. Санду также заявила о намерении обсудить данный вопрос с Москвой.
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