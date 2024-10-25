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02.12.2024, 15:32
Лимиты по семейной и IT-ипотеке могут установить до 2030 года - ДОМ.РФ
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь их срок действия, соо...
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Власть
13.11.2024, 13:21
Депутат Гусев просит МВД поддержать инициативу о тревожной кнопке в приложениях такси
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гус...
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Власть
25.10.2024, 13:49
Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня в 21%
25 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставк...