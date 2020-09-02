2 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие две недели, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что 3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск.
Ранее встречу президентов Путина и Лукашенко анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:30 Город (Москва и область) Все дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону
14:11 В мире Евросоюз пока не откроет границы для россиян
13:47 Власть Лукашенко посетит Москву в ближайшие две недели - Лавров
13:32 Происшествия Суд продлил на 3 месяца арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова
12:19 Общество Как будет проходить учеба в школах в дни голосования
08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы
22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России
14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников