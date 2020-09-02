2 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие две недели, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



«Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», - приводит слова Лаврова РИА Новости.



Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что 3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск.



Ранее встречу президентов Путина и Лукашенко анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

