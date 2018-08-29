29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил ввести льготы для людей, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года по старому законодательству.
«Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», - заявил Путин в телеобращении посвященном пенсионной реформе.
Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен Правительством России.
В июле Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в России в первом чтении. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году. При этом в правительстве заявили, что пенсионная реформа позволит в 2019 году поднять пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году средний уровень пенсий должен составить 20 тысяч рублей.
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