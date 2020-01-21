21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.С 2012 по 2017 год Решетников был руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.