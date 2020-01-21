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Власть     21.01.2020 20:23

Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

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Теги:  Максим Решетников  Решетников  Владимир Путин  Путин  правительство  указы 

21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

С 2012 по 2017 год Решетников был руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.

Биография Максима Решетникова

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Карта места

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Теги: 
Максим Решетников  Решетников  Владимир Путин  Путин  правительство  указы 

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