23 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина новым главой Пенсионного фонда России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



В прежнем составе правительства Топилин возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ.



Кроме того, возглавлявшая Министерство здравоохранения РФ Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства, возглавлявший ведомство Владимир Уйба назначен заместителем министра здравоохранения.



Бывший заместитель руководителя Росздравнадзора назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.



Алексей Сазанов назначен заместителем министра финансов. Также заместителем министра финансов назначен Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР.



Ирек Файзуллин назначен первым заместителем министра строительства и ЖКХ.

