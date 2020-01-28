28 января. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором реализации федеральных проектов в Крыму, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил, что решение назначить Хуснуллина куратором Крыма в правительстве было принято в ходе разговора между Аксеновым и премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе.
По словам Аксенова, никаких изменений в реализации федеральных программ в Крыму не предвидится, реализация всех проектов будет продолжена.
Глава Крыма также рассказал, что уже переговорил с Хуснуллиным и они договорились провести на текущей неделе рабочую встречу.
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