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Власть     28.01.2020 16:00

Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

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Теги:  Марат Хуснуллин  Сергей Аксенов  Крым  Правительство РФ 

28 января. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором реализации федеральных проектов в Крыму, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что решение назначить Хуснуллина куратором Крыма в правительстве было принято в ходе разговора между Аксеновым и премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе.

По словам Аксенова, никаких изменений в реализации федеральных программ в Крыму не предвидится, реализация всех проектов будет продолжена.

Глава Крыма также рассказал, что уже переговорил с Хуснуллиным и они договорились провести на текущей неделе рабочую встречу.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  Сергей Аксенов  Крым  Правительство РФ 

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