28 января. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором реализации федеральных проектов в Крыму, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.



Аксенов сообщил, что решение назначить Хуснуллина куратором Крыма в правительстве было принято в ходе разговора между Аксеновым и премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе.



По словам Аксенова, никаких изменений в реализации федеральных программ в Крыму не предвидится, реализация всех проектов будет продолжена.



Глава Крыма также рассказал, что уже переговорил с Хуснуллиным и они договорились провести на текущей неделе рабочую встречу.