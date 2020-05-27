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Власть     27.05.2020 20:09

Марочный режим усилят в Москве с 1 июня

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Масочный режим будет усилен в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания», - написал мэр Москвы на своем сайте.

На работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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