27 мая. Mossovetinfo.ru – Масочный режим будет усилен в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания», - написал мэр Москвы на своем сайте.



На работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.