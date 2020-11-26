26 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться до конца текущего года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Точную дату не могу вам сказать, но это уже должно начаться до нового года. Ожидания такие», - приводит слова Пескова РБК.



При этом, Песков отметил, что пока рано называть вакцинацию массовой, так как она будет добровольной.



Пресс-секретарь президента также заявил, что задача массовой вакцинации является «грандиозной». С учетом размеров страны и условий хранения субстанций, массовая вакцинация от коронавируса в России будет поэтапной.