26 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться до конца текущего года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Точную дату не могу вам сказать, но это уже должно начаться до нового года. Ожидания такие», - приводит слова Пескова РБК.
При этом, Песков отметил, что пока рано называть вакцинацию массовой, так как она будет добровольной.
Пресс-секретарь президента также заявил, что задача массовой вакцинации является «грандиозной». С учетом размеров страны и условий хранения субстанций, массовая вакцинация от коронавируса в России будет поэтапной.
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