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Власть     26.11.2020 13:27

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться до конца года - Песков

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Теги:  коронавирус  вакцинация  Дмитрий Песков 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться до конца текущего года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Точную дату не могу вам сказать, но это уже должно начаться до нового года. Ожидания такие», - приводит слова Пескова РБК.

При этом, Песков отметил, что пока рано называть вакцинацию массовой, так как она будет добровольной.

Пресс-секретарь президента также заявил, что задача массовой вакцинации является «грандиозной». С учетом размеров страны и условий хранения субстанций, массовая вакцинация от коронавируса в России будет поэтапной.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  Дмитрий Песков 

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