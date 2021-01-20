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Власть     20.01.2021 14:00

Матвиенко: прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей

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Теги:  Валентина Матвиенко  коронавирус  COVID-19  вакцинация  антиковидные паспорта 

20 января. Mossovetinfo.ru – Прививка от коронавируса не будет давать гражданам каких-то дополнительных прав или юридических возможностей, прививка необходима только для здоровья, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также Матвиенко заявила, что никаких коронавирусных паспортов в России не будет, они не нужны. Вакцинация в России не обязательная, а добровольная, а разделять людей исходя из того, сделали они прививку или нет - неправильно

В тоже время, по словам Матвиенко в России будет вестись электронный реестр граждан, которые сделали прививку от коронавируса.

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Теги: 
Валентина Матвиенко  коронавирус  COVID-19  вакцинация  антиковидные паспорта 

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