Матвиенко: прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей

20 января. Mossovetinfo.ru – Прививка от коронавируса не будет давать гражданам каких-то дополнительных прав или юридических возможностей, прививка необходима только для здоровья, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Также Матвиенко заявила, что никаких коронавирусных паспортов в России не будет, они не нужны. Вакцинация в России не обязательная, а добровольная, а разделять людей исходя из того, сделали они прививку или нет - неправильно



В тоже время, по словам Матвиенко в России будет вестись электронный реестр граждан, которые сделали прививку от коронавируса.