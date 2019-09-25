25 сентября. Mossovetinfo.ru – Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост главы Совета Федерации.



Кандидатуру Матвиенко выдвинул на первом заседании Совфеда вице-спикер палаты Николай Федеров. Других кандидатов на пост главы Совфеда не было.



За переизбрание Матвиенко единогласно проголосовали все 153 сенатора.