25 сентября. Mossovetinfo.ru – Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост главы Совета Федерации.
Кандидатуру Матвиенко выдвинул на первом заседании Совфеда вице-спикер палаты Николай Федеров. Других кандидатов на пост главы Совфеда не было.
За переизбрание Матвиенко единогласно проголосовали все 153 сенатора.
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