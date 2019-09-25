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Власть     25.09.2019 10:27

Матвиенко в третий раз переизбрана на пост председателя Совета Федерации

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Теги:  Валентина Матвиенко  Совет Федерации  выборы 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост главы Совета Федерации.

Кандидатуру Матвиенко выдвинул на первом заседании Совфеда вице-спикер палаты Николай Федеров. Других кандидатов на пост главы Совфеда не было.

За переизбрание Матвиенко единогласно проголосовали все 153 сенатора.


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Теги: 
Валентина Матвиенко  Совет Федерации  выборы 

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