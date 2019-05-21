21 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, упрощающее порядок установления инвалидности, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



В документе отмечается, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца 2021 года не менее 90% государственных и муниципальных организаций здравоохранения, перейдут на электронный документооборот. В том числе электронный документооборот появится во взаимодействиях медицинских организаций с учреждениями социальной защиты и пенсионного обеспечения, которые направляют граждан на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.



Согласно принятому постановлению, направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа, без участия гражданина. Кроме того, граждане смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.