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Власть     21.05.2019 08:46

Медведев подписал документ об упрощенном порядке получения инвалидности

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Теги:  здравоохранение  Правительство РФ  Дмитрий Медведев  инвалидность 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, упрощающее порядок установления инвалидности, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

В документе отмечается, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца 2021 года не менее 90% государственных и муниципальных организаций здравоохранения, перейдут на электронный документооборот. В том числе электронный документооборот появится во взаимодействиях медицинских организаций с учреждениями социальной защиты и пенсионного обеспечения, которые направляют граждан на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.

Согласно принятому постановлению, направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа, без участия гражданина. Кроме того, граждане смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.


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Теги: 
здравоохранение  Правительство РФ  Дмитрий Медведев  инвалидность 

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