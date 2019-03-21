Другие материалы
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Власть
25.03.2019, 14:07
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
25 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, которые определяют порядок расселения людей из аварийного жилья и выделение федеральной помощи на эти цели, о...
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Власть
22.03.2019, 08:23
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
22 марта. Mossovetinfo.ru – Глава холдинга Росгеология Роман Панов отправлен в отставку по распоряжению правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минэкономразвития Оксану Тарасен...
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Власть
21.03.2019, 12:08
Путин назначил Чибиса исполняющим обязанности губернатора Мурманской области
21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим губернатора области Андрея Чибиса, соответст...