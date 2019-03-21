25 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, которые определяют порядок расселения людей из аварийного жилья и выделение федеральной помощи на эти цели, об этом глава Кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.



Медведев отметил, что проблема расселения людей из аварийного жилья затрагивает практически все российские города, кроме Москвы. По словам главы правительства, в течение ближайших шести лет необходимо расселить 530 тысяч человек. В рамках национального проекта на эти цели регионам ежегодно будут выделять из федерального бюджета 35 миллиардов рублей.



При этом глава Кабмина подчеркнул, что необходимо ориентироваться не на 2024 год, а внимательно следить за текущими показателями исполнения программы расселения аварийного жилья, сверяя их каждый год.