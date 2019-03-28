28 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании на базе МГУ инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы», об этом Медведев сообщил на заседании правительства.
Новый центр создается в рамках национального проекта «Наука». Финансирование будет осуществляться как за счет средств федерального бюджета, так и за счет бюджета Москвы. Кроме того, в новый центр будут вкладывать средства частные инвесторы.
По словам Медведева, задачами центра будет, во-первых, привлечение к научным разработкам талантливых ученых и предпринимателей, которые будут способны воплощать проекты, а во-вторых, повышение инвестиционной привлекательности научных разработок, особенно в наиболее продвинутых сферах: таких как медицина, космические исследования, фармацевтика, нанотехнологии, роботехника, информационные технологии и другие.
Медведев отметил, что коммерческое использование научных разработок является в России слабой стороной, в связи с этим данному вопросу необходимо уделить максимальное внимание, с тем, чтобы сделать научные разработки востребованными в производстве.
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