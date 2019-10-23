Другие материалы
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Власть
28.10.2019, 12:24
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
28 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег», распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации....
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Власть
24.10.2019, 16:52
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года
24 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 24 октября, приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года Минимального размера оплаты труда (МРОТ). ...
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Власть
23.10.2019, 09:33
Владимир Петросян освобожден от должности главы департамента труда и соцзащиты
23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Владимира Петросяна от должности главы столичного департамента труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано...