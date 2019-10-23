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Власть     28.10.2019 12:24

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

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Теги:  Дмитрий Медведев  Крым  Ялта  игорная зона 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег», распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Игорная зона расположится в районе поселка Кацивели под Ялтой. Ее площадь составит около 15 гектаров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что место для размещения игорной зоны было выбрано на общественных слушаниях. Также Аксенов выразил мнение, что санкции против полуострова не отпугнут игроков. Игорная зона будет ориентирована в первую очередь на состоятельных людей и приезжих. Планируется, что игорная зона будет приносить в бюджет региона до 25 миллиардов рублей в год.


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Карта места

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Теги: 
Дмитрий Медведев  Крым  Ялта  игорная зона 

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