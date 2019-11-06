6 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Минприроды Дмитрия Логинова, который отвечал в министерстве за мусорную реформу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.
Сообщается, что Логинов, который занимал пост замминистра с ноября 2018 года, был уволен по собственному желанию.
В Минприроды сообщили, что в правительство уже направлена на рассмотрение кандидатура нового замглавы ведомства, который будет курировать национальные проекты, однако имя кандидата не назвали.
13:48 Власть Медведев уволил замглавы Минприроды Логинова, отвечавшего за мусорную реформу
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