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Власть     06.11.2019 13:48

Медведев уволил замглавы Минприроды Логинова, отвечавшего за мусорную реформу

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Теги:  Минприроды  Дмитрий Медведев  кадры  увольнение 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Минприроды Дмитрия Логинова, который отвечал в министерстве за мусорную реформу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Сообщается, что Логинов, который занимал пост замминистра с ноября 2018 года, был уволен по собственному желанию.

В Минприроды сообщили, что в правительство уже направлена на рассмотрение кандидатура нового замглавы ведомства, который будет курировать национальные проекты, однако имя кандидата не назвали.


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Теги: 
Минприроды  Дмитрий Медведев  кадры  увольнение 

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