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Власть     09.09.2022 11:39

Решение о визах для украинцев еще не принято — МИД РФ

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Теги:  МИД РФ  Россия  Украина  визы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, однако решение еще не принято, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, которого цитирует РИА Новости.

Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года. Россия рассматривает ответные меры на это решение, идут консультации с разными ведомствами.

Руденко отметил, что нет необходимости зеркального ответа, в дипломатической практике есть примеры, когда ответ на подобные действия может быть ассиметричным.

По словам Руденко, при принятии решения о введении виз необходимо учитывать разные факторы, в том числе гуманитарный. В частности, введение виз для украинцев стало бы большой сложностью для тех граждан Украины, которые хотят уехать в Россию. Дополнительную сложность создает тот факт, что сейчас у России нет даже посольства в Киеве.

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Теги: 
МИД РФ  Россия  Украина  визы 

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