31 октября. Mossovetinfo.ru – Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если военные действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в ответ на письмо премьер-министра Армении Николы Пашиняна президенту России Владимиру Путину.



В заявлении МИД РФ отмечается, что Россия подтверждает приверженность союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.



МИД РФ вновь призывал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня и возвращению к переговорам.