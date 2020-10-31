31 октября. Mossovetinfo.ru – Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если военные действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в ответ на письмо премьер-министра Армении Николы Пашиняна президенту России Владимиру Путину.
В заявлении МИД РФ отмечается, что Россия подтверждает приверженность союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
МИД РФ вновь призывал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня и возвращению к переговорам.
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