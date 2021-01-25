Власть 25.01.2021, 15:07 Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные ограничения

25 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов заявил, что появилась возможность постепенно снимать коронавирусные ограничения. По словам ...

Власть 25.01.2021, 10:51 Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января

25 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» дал оценку количеству участников несанкционированных акций в России 23 января. По слов...