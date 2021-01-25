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Власть
25.01.2021, 15:07
Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные ограничения
25 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов заявил, что появилась возможность постепенно снимать коронавирусные ограничения. По словам ...
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Власть
25.01.2021, 14:19
МИД РФ заявил протест послу США по поводу поддержки акций оппозиции 23 января
25 января. Mossovetinfo.ru – Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест послу США в России Джону Салливану в связи с поддержкой американским посольством несанкционированн...
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Власть
25.01.2021, 10:51
Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января
25 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» дал оценку количеству участников несанкционированных акций в России 23 января. По слов...