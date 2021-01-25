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Власть     25.01.2021 14:19

МИД РФ заявил протест послу США по поводу поддержки акций оппозиции 23 января

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Теги:  МИД РФ  США  посольство США  протест 

25 января. Mossovetinfo.ru – Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест послу США в России Джону Салливану в связи с поддержкой американским посольством несанкционированных акций в России, прошедших в субботу, 23 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В заявлении МИД РФ указано, что российская сторона считает действия посольства США по прошедшим акциям как прямое вмешательство во внутренние дела России.

Кроме того, в связи с действиями посольства США в ходе несанкционированных акций, Россия призывает соблюдать российское законодательство.

Ранее американское посольство на своем официальном сайте опубликовало подробную информацию о том, где и когда будут проходить протестные акции. По мнению российской стороны, такие публикации выходят за рамки заботы об американских гражданах в России.

Кроме того, в Посольстве США заявили, что следят за ходом протестных акций в России, поддерживают право людей на мирный протест и выражение своего мнения, при этом, меры российских властей якобы мешают этому.

Несанкционированные акции оппозиции прошли в Москве и других городах России в субботу, 23 января. В ходе акций было задержано до 3435 человек. В Москве СК РФ возбудил по итогам акций уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее стало известно, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.

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Теги: 
МИД РФ  США  посольство США  протест 

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