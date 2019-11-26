26 ноября. Mossovetinfo.ru – Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подтвердил свой переход на работу в компанию «Российский экологический оператор», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.
О своем согласии перейти на работу РЭО Мень сообщил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в ведении которого находится назначение аудиторов Счетной палаты.
При этом в аппарате комитета сообщили, что из администрации президента пока не поступало документов о досрочном освобождении Меня с должности аудитора Счетной палаты.
В понедельник, 25 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. В тот же день вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что именно Мень будет назначен новым руководителем РЭО.
11:52 Власть Михаил Мень подтвердил уход из Счетной палаты в «Российский экологический оператор»
11:05 Происшествия Суд отказался признать незаконной систему распознавания лиц в системе видеонаблюдения
11:01 В России Закон об обязательной идентификации домашних животных внесут в Госдуму до конца года
10:03 Город (Москва и область) Спасением диких животных в Москве займется победитель открытого конкурса
09:31 Город (Москва и область) Проект «Московское долголетие» проведет голосование «Человек года»
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы