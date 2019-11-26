26 ноября. Mossovetinfo.ru – Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подтвердил свой переход на работу в компанию «Российский экологический оператор», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.



О своем согласии перейти на работу РЭО Мень сообщил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в ведении которого находится назначение аудиторов Счетной палаты.



При этом в аппарате комитета сообщили, что из администрации президента пока не поступало документов о досрочном освобождении Меня с должности аудитора Счетной палаты.



В понедельник, 25 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. В тот же день вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что именно Мень будет назначен новым руководителем РЭО.