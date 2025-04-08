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Власть     19.05.2025 19:10

Михаил Мишустин посетил инновационный кластер «Ломоносов»

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Теги:  МГУ  Правительство Москвы  Правительство России  инновационный кластер  налоги  президент  поручение  Мишустин 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Михаил Мишустин посетил кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Посещение кластера «Ломоносов» проходило совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным, руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристиной Костромой, заместителем Председателя Правительства Александром Новаком, Министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьёвы горы» создаётся правительством Москвы и МГУ имени М.В.Ломоносова во исполнение поручения Президента для обеспечения в Москве условий для эффективной разработки и коммерциализации инновационных решений», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для резидентов ИНТЦ создан максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. Проекты резидентов в течение 10 лет освобождаются от большинства налогов, в том числе налога на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до 1 млрд рублей). Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды снижаются до 14%, а привлечение иностранных работников осуществляется без отдельного разрешения.

Инновационный кластер «Ломоносов» — флагман строящегося научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы».

В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов», который открылся в Москве в конце января 2023 года, работают более 1,6 тысячи специалистов, его резидентами за год работы стали порядка 60 инновационных компаний, — сообщала заммэра Наталья Сергунина в 2024 году.

Фото: сайт правительства России

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Теги: 
МГУ  Правительство Москвы  Правительство России  инновационный кластер  налоги  президент  поручение  Мишустин 

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