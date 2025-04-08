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Власть
19.05.2025, 19:10
Михаил Мишустин посетил инновационный кластер «Ломоносов»
19 мая — Mossovetinfo.ru — Михаил Мишустин посетил кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического цент...
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Власть
15.04.2025, 20:25
Путин призвал банки навести порядок с дополнительными комиссиями по семейной ипотеке
15 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государствен...
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Власть
08.04.2025, 14:13
47 преступлений террористической направленности предотвращено с начала года – ФСБ, НАК
8 апреля — Mossovetinfo.ru — За последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, попавших под влияние экстр...