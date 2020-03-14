14 марта. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует регионам РФ при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса.
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16:10 Общество Венедиктов призвал закрыть школы на карантин и отменить голосование по Конституции 22 апреля
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса
11:53 Город (Москва и область) Из больницы в Коммунарке выписали более 50 человек, у которых не подтвердился коронавирус
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
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12:25 Власть Минпросвещения рекомендовало регионам при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение