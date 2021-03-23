Власть 23.03.2021, 16:45 Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении федеральной части партсписков на выборах

23 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 23 марта, приняла в I чтении законопроект о расширении с 10 до 20 человек федеральный части партийных списков на выборах в Госдуму. ...