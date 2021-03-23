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Власть     23.03.2021 13:52

Минстрой рассчитывает на продление льготной ипотеки после 2021 года в скорректированной форме

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Теги:  Минстрой  ипотека  льготная ипотека 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Минстрой рассчитывает, что в той или иной форме программа льготной ипотеки будет продлена после 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства, Ирека Файзуллина.

По словам Файзулина, Минстрой вместе с финансово-экономическим блоком правительства готов скорректировать программу льготной ипотеки, сделать ее более адресной.

В частности, во всех регионах предлагается сохранить доступ к льготной ипотеке многодетным молодым семьям. Кроме того, в тех регионах, где цены на жилье не сильно возросли, нужно разбить регион на зоны, чтобы распределить объем строительства по программе льготной ипотеки более равномерно по всему региону. Кроме того, в программу льготной ипотеки может быть включена и сельская ипотека.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк предлагает сохранить программу льготной ипотеки в 24 российских регионах, где спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому продление программы не будет иметь негативного эффекта.

В свою очередь, глава Кабмина Михаил Мишустин поручил Центробанку, Минфину и Минстрою проработать вопрос дальнейшей реализации льготных ипотечных программ

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Теги: 
Минстрой  ипотека  льготная ипотека 

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