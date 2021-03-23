Другие материалы
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Власть
23.03.2021, 16:45
Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении федеральной части партсписков на выборах
23 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 23 марта, приняла в I чтении законопроект о расширении с 10 до 20 человек федеральный части партийных списков на выборах в Госдуму. ...
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Власть
23.03.2021, 13:52
Минстрой рассчитывает на продление льготной ипотеки после 2021 года в скорректированной форме
23 марта. Mossovetinfo.ru — Минстрой рассчитывает, что в той или иной форме программа льготной ипотеки будет продлена после 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства, Ирека Файзулл...
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Власть
23.03.2021, 13:12
Путин не принимал решение возглавить избирательный список ЕР - Песков
23 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить избирательный список «Единой России» на предстоящих думских выборах, сообщил на брифинге пресс-секретарь през...