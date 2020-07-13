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Власть     13.07.2020 08:44

Минтруд поддержал проект закона об удаленной работе

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Теги:  Минтруд  Госдума  законопроекты  удаленная работа 

13 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство труда РФ поддержало депутатский законопроект, о регулировании удаленной работы, сообщают «Известия», со ссылкой на отзыв правительства, подготовленный ведомством.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня группой депутатов Госдумы и членов Совфеда, во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Законопроект предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс, которые законодательно защитят работающих на «удаленке» сотрудников.

Минтруд в своем отзыве отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Кроме того, необходимо проработать перечень последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

Кроме того, один из авторов законопроекта, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в законопроекте указано, что сотрудник в ходе дистанционной работы может использовать собственное оборудование и программное обеспечение. При этом, должен быть предусмотрен порядок компенсации за дополнительные расходы, возникающие у сотрудника на «удаленке».

Однако, речь не идет об обязательном установлении компенсации со стороны работодателя, подобные расходы являются предметом торга между работником и работодателем, а размер и способ компенсации могут быть прописаны в трудовом соглашении, например, в виде прибавки к зарплате.

Тарасенко сообщил, что рассчитывает на принятие законопроекта в трех чтениях до конца текущего года.


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Теги: 
Минтруд  Госдума  законопроекты  удаленная работа 

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