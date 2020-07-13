13 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство труда РФ поддержало депутатский законопроект, о регулировании удаленной работы, сообщают «Известия», со ссылкой на отзыв правительства, подготовленный ведомством.



Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня группой депутатов Госдумы и членов Совфеда, во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.



Законопроект предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс, которые законодательно защитят работающих на «удаленке» сотрудников.



Минтруд в своем отзыве отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Кроме того, необходимо проработать перечень последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.



Кроме того, один из авторов законопроекта, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в законопроекте указано, что сотрудник в ходе дистанционной работы может использовать собственное оборудование и программное обеспечение. При этом, должен быть предусмотрен порядок компенсации за дополнительные расходы, возникающие у сотрудника на «удаленке».



Однако, речь не идет об обязательном установлении компенсации со стороны работодателя, подобные расходы являются предметом торга между работником и работодателем, а размер и способ компенсации могут быть прописаны в трудовом соглашении, например, в виде прибавки к зарплате.



Тарасенко сообщил, что рассчитывает на принятие законопроекта в трех чтениях до конца текущего года.