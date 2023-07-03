Минцифры РФ запретит использование iPhone в служебных целях в ближайшие дни

13 июля — Mossovetinfo.ru — Минцифры РФ планирует на следующей неделе запретить использование iPhone в служебных целях для своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова, которые журналистам сообщил в кулуарах Форума будущих технологий замглавы министерства Александр Шойтов.



"Мы планируем принять такой же приказ (для подведомственных организаций). Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой - на следующей неделе", - сказал он.

Шойтов подчеркнул, что телефоны американской компании будут запрещены для служебного использования.



Запрет на использование телефонов IPhone введен для сотрудников всех организаций Ростеха, а также в Министерстве промышленности и торговли РФ м 17 июля.



Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.



ФСБ рассказала о слежке американских спецслужб за российскими дипломатами через iPhone. Заражению вредноносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов, утверждают в спецслужбе.



"Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР",— говорится в сообщении ФСБ, распространенном в июне.