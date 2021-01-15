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Власть     15.01.2021 13:27

Мишустин назначил руководителей новых подразделений аппарата правительства

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  назначения 

15 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначениях руководителей новых подразделений аппарата правительства, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Директором департамента промышленности назначен Кирилл Лысогорский, директором департамента регионального развития - Василий Анохин, департамент строительства возглавил Максим Степанов, Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования будет возглавлять Павел Степанов.

Главой департамента транспорта назначен Анатолий Мещеряков, руководителем департамента энергетики назначен Павел Ливинский.

Руководить сводно-аналитическим управлением правительства будет Александр Буряк.

Главы департаментов здравоохранения и социального развития будут назначены позднее.

Новые назначения произведены в рамках реорганизации аппарата правительства.

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Карта места

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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  назначения 

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