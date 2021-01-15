Мишустин назначил руководителей новых подразделений аппарата правительства

15 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначениях руководителей новых подразделений аппарата правительства, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Директором департамента промышленности назначен Кирилл Лысогорский, директором департамента регионального развития - Василий Анохин, департамент строительства возглавил Максим Степанов, Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования будет возглавлять Павел Степанов.



Главой департамента транспорта назначен Анатолий Мещеряков, руководителем департамента энергетики назначен Павел Ливинский.



Руководить сводно-аналитическим управлением правительства будет Александр Буряк.



Главы департаментов здравоохранения и социального развития будут назначены позднее.



Новые назначения произведены в рамках реорганизации аппарата правительства.