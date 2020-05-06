6 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин не примет участия в видеосовещании президента России Владимира Путина по борьбе с коронавирусом, которое состоится в среду, 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, участие Мишустина в видеосовещании не планируется.
Ранее Песков рассказал, что 6 мая Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе будет обсуждаться поэтапный выход из режима ограничений.
30 апреля Мишустин сообщил президенту России, что заразился коронавирусом. В связи с этим исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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