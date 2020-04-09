9 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения правительству направленные на реализацию предложений президента России Владимира Путина, перечень поручений опубликован на официальном сайте кабмина.



В среду, 8 апреля в ходе совещания с губернаторами Владимир Путин дал указания правительству о проработке новых мер по борьбе с распространением коронавируса, поддержке бизнеса и населения в условиях введенных ограничений.



Среди предложенных президентом мер налоговые каникулы для бизнеса, дополнительные выплаты врачам и медработникам, которые непосредственно занимаются лечением пациентов с коронавирусом, новые выплаты семьям с детьми, выплаты пособий гражданам, потерявшим работу, перепрофилирование больниц и коечного фонда регионов для лечения зараженых коронавирусом и другое.



Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что до конца недели кабмин подготовит все новые решения по борьбе с коронавирусом.