29 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении размера льготной ипотеки до 12 миллионов рублей, постановление опубликовано на официальном сайте правительства.



«Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей», - заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.



Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в середине апреля по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года.



23 июня в ходе обращения к россиянам Путин предложил расширить программу льготной ипотеки на жилье стоимостью от 6 миллионов рублей в регионах до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге.