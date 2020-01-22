22 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете России на 2020-2022 годы, а также изменения в закон о бюджете ПФР сообщает пресс-служба правительства РФ.



Изменения должны быть внесены для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию.



Свои предложения по изменениям законов о бюджете России и бюджете ПФР Минтруд и Минфин должны внести на рассмотрение правительства до 11 февраля.