22 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете России на 2020-2022 годы, а также изменения в закон о бюджете ПФР сообщает пресс-служба правительства РФ.
Изменения должны быть внесены для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию.
Свои предложения по изменениям законов о бюджете России и бюджете ПФР Минтруд и Минфин должны внести на рассмотрение правительства до 11 февраля.
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