3 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать нормативные акты, принятые в период распространения коронавируса, на предмет соблюдения прав и интересов граждан, поручение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», - говорится в поручении.



Особое внимание поручено уделить тем положениям принятых правовых актов, которые затрагивают «права и интересы граждан».



При этом Мишустин поручил обеспечить информационное сопровождение данной работы.



В связи с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта своим указом ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по Москве. С 15 апреля, в Москве и Подмосковье для передвижения по городу была введена система цифровых пропусков.



Во многих других российских регионах местные власти, вводя ограничения из-за распространения коронавируса, следовали примеру Москвы.