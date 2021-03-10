Другие материалы
-
Власть
11.03.2021, 11:44
Мишустин поручил проработать дальнейшую реализацию льготной ипотеки
11 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Центробанку, Минфину и Минстрою проработать вопрос дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, сообщается на официальн...
-
Власть
11.03.2021, 09:18
Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет
11 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей. Согласно указу, выплата на детей от 3 до 7 лет может составлять 50, 75 и 100% от прожито...
-
Власть
10.03.2021, 14:38
Послание Путина Федеральному собранию перенесено
10 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что дата оглашения послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сдвиг...