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Власть     11.03.2021 11:44

Мишустин поручил проработать дальнейшую реализацию льготной ипотеки

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Теги:  Михаил Мишустин  поручения  льготная ипотека 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Центробанку, Минфину и Минстрою проработать вопрос дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Предложения по дальнейшей реализации программ льготной ипотеки поручено подготовить до 15 апреля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк предлагает сохранить программу льготной ипотеки в 24 российских регионах, где спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому продление программы не будет иметь негативного эффекта.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года.

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Теги: 
Михаил Мишустин  поручения  льготная ипотека 

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