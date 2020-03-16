16 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве страны дал поручение расширить диагностику коронавируса на вокзалах и в аэропортах.



По словам Мишустина главный санитарный врач России ввел новый порядок тестирования на коронавирус, который расширяет возможности лабораторной диагностики. В первую очередь это касается людей, у которых не выявлены симптомы заболевания, но которые желают пройти тестирование на коронавирус.



В связи с этим Мишустин поручил расширить возможности диагностики на коронавирус в аэропортах, нажелезнодорожных и автовокзалах.