24 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мищшустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал поручение разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус.



Поручение дано Роспотребнадзору, который должен разработать схему совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.



Также поручено принять все меры по незамедлительному информированию населения о результатах проведенных тестов.



Ранее в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции, диагноз «коронавирус» будет ставиться после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.