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Власть     24.03.2020 09:50

Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус

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Теги:  Михаил Мишустин  коронавирус  диагностика 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мищшустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал поручение разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус.

Поручение дано Роспотребнадзору, который должен разработать схему совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Также поручено принять все меры по незамедлительному информированию населения о результатах проведенных тестов.

Ранее в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции, диагноз «коронавирус» будет ставиться после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.


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Теги: 
Михаил Мишустин  коронавирус  диагностика 

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