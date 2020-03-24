24 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мищшустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал поручение разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус.
Поручение дано Роспотребнадзору, который должен разработать схему совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Также поручено принять все меры по незамедлительному информированию населения о результатах проведенных тестов.
Ранее в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции, диагноз «коронавирус» будет ставиться после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.
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