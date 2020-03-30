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Власть     30.03.2020 09:41

Мишустин поручил регионам проработать введение ограничительных мер по примеру Москвы и Подмосковья

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Теги:  Михаил Мишустин  коронавирус  регионы 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам российских регионов проработать вопрос введения дополнительных ограничительных мер по примеру Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с вице-пермьерами Мишустин заявил, что введенные в Москве ограничительные меры являются логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.

В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. 29 марта Собянин подписал указ об ограничении передвижения по городу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Позднее ограничение передвижения по региону были введены в Московской области.


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Теги: 
Михаил Мишустин  коронавирус  регионы 

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