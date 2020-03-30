30 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам российских регионов проработать вопрос введения дополнительных ограничительных мер по примеру Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости.



В ходе совещания с вице-пермьерами Мишустин заявил, что введенные в Москве ограничительные меры являются логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с распространением коронавируса.



Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.



В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. 29 марта Собянин подписал указ об ограничении передвижения по городу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Позднее ограничение передвижения по региону были введены в Московской области.