24 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, на котором поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса.



Поручение дано Минюсту, МВД и Минэкономразвития. Предполагается усилить ответственность как физических, так и юридических лиц. Ведомствам поручено при необходимости разработать проекты нормативных правовых актов.



Ранее Минюст уже направил на рассмотрение правительства свой проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся нарушения карантина.