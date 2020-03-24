24 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, на котором поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса.
Поручение дано Минюсту, МВД и Минэкономразвития. Предполагается усилить ответственность как физических, так и юридических лиц. Ведомствам поручено при необходимости разработать проекты нормативных правовых актов.
Ранее Минюст уже направил на рассмотрение правительства свой проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся нарушения карантина.
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