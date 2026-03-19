Власть     07.04.2026 16:02

Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку за мошенничество

7 апреля — Mossovetinfo.ru — Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 2 месяца , до 6 июня 2026, вице-губернатора Кубани Андрея Коробку, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое указало что в отношении Коробки не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу, избрав в отношении Андрея Коробки меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Коробка, используя свое положение, может оказать давление на свидетелей и других лиц, которые в будущем могут быть привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, либо сокрыть или уничтожить предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.

Во вторник Ленинский районный суд Краснодара также рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица. Кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная – больше в разы.

РИА Новости сообщает, что усадьба вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, которая была оформлена на подконтрольное лицо, оценивается в миллиарды рублей, сообщил в суде прокурор со ссылкой на показания свидетеля.

В ходе обыска в этой усадьбе было обнаружено наличными порядка 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей, сообщил на заседании представитель Генпрокуратуры.

Андрей Коробка занимает должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края с 22 октября 2015 года.

