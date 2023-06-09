Другие материалы
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Власть
19.06.2023, 15:54
Мишустин поручил вице-премьерам лично контролировать реализацию поручений Путина на Петербургском форуме
19 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании дал поручение св...
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Власть
14.06.2023, 18:11
Принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста возраста с 18–27 до 21–30 лет
14 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки о поэтапном повышении пр...
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Власть
09.06.2023, 19:44
Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов выполняющим задачи на территориях прилегающих к районам СВО
9 июня — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ предлагает наделить статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых де...