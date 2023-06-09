Мишустин поручил вице-премьерам лично контролировать реализацию поручений Путина на Петербургском форуме

19 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании дал поручение своим заместителям проработать в максимально сжатые сроки ключевые направления работы и конкретные поручений Правительству, которые Президент РФ дал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума и держать эти поручения на личном контроле, — сообщает сайт Правительства России.



"В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Президент Владимир Владимирович Путин обозначил ключевые направления работы и дал ряд конкретных поручений Правительству.

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Предстоит сделать всё необходимое для реализации этих поручений. Проработайте их в максимально сжатые сроки в рамках своих компетенций. И прошу держать исполнение на личном контроле. Каждое из направлений нацелено на повышение качества жизни граждан и развитие экономики нашей страны", — сказал Мишустин.



Мишустин отметил, что направления работы и поручения "касаются поддержки наших граждан и бизнеса".