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Власть     30.04.2020 19:52

Мишустин сообщил Путину, что заразился коронавирусом

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Теги:  Михаил Мишустин. Мишустин. Путин. Владимир Путин  коронавирус 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.

В эфире телеканала «Россия 24» Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Михаил Белоусов.

Путин принял предложение Мишустина и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. В конце диалога Путин попросил Мишустина позвонить ему, как тот доедет до больницы.


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Теги: 
Михаил Мишустин. Мишустин. Путин. Владимир Путин  коронавирус 

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