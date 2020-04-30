30 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.



В эфире телеканала «Россия 24» Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Михаил Белоусов.



Путин принял предложение Мишустина и пожелал ему скорейшего выздоровления. Сам Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. В конце диалога Путин попросил Мишустина позвонить ему, как тот доедет до больницы.