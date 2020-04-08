8 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между Правительством Москвы и МВД о праве штрафовать нарушителей режима самоизоляции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
По соглашению полиция сможет привлекать к ответственности по КоАП Москвы нарушителей режима самоизоляции.
Ранее Мосгордума внесла поправки в КоАП Москвы позволяющие оштрафовать на 4 тысячи рублей нарушителей режима самоизоляции. Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Однако полиция исполняет федеральные законы, в связи с чем полицейские не могли штрафовать нарушителей. Для устранения этого противоречия и нужно было соглашение.
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