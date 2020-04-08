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Власть     08.04.2020 15:00

Мишустин утвердил соглашение МВД и властей Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции

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Теги:  Михаил Мишустин  МВД  Правительство Москвы  соглашение  коронавирус  самоизоляция  штрафы 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между Правительством Москвы и МВД о праве штрафовать нарушителей режима самоизоляции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

По соглашению полиция сможет привлекать к ответственности по КоАП Москвы нарушителей режима самоизоляции.

Ранее Мосгордума внесла поправки в КоАП Москвы позволяющие оштрафовать на 4 тысячи рублей нарушителей режима самоизоляции. Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Однако полиция исполняет федеральные законы, в связи с чем полицейские не могли штрафовать нарушителей. Для устранения этого противоречия и нужно было соглашение.


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Теги: 
Михаил Мишустин  МВД  Правительство Москвы  соглашение  коронавирус  самоизоляция  штрафы 

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