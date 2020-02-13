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Власть     13.02.2020 12:15

Мишустин заявил о дороговизне ипотеки в России

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  ипотека 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Ипотека в России остается очень дорогой, кредиты со ставкой под 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«В среднем ставка по ипотеке в декабре предыдущего года составляла 9%, и это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заемы банков. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия», - заявил Мишустин.

По словам главы кабмина, необходимо добиться снижения ставки ниже 8%. Для этого необходимо провести ряд мер, так как ипотека является комплексным продуктом. Необходимо повысить эффективность использования земли, оптимизировать внутренние резервы и операционные затраты самих банков, использовать в строительстве современные технологии, уточнить правила кредитования застройщиков.

Все эти меры позволят снизить стоимость строительства и снизить ипотечные ставки.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  ипотека 

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