6 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал ряд губернаторов за закрытие административных границ регионов.



По словам Мишустина, президент Путин дал губернаторам дополнительные полномочия, чтобы в каждом регионе могли определить оптимальные ограничительные меры для конкретных регионов. Однако ряд губернаторов закрыл административные границы регионов.



«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», - заявил премьер-министр.



В тоже время Мишустин отметил, что за прошедшие выходные ситуация исправилась. Премьер министр также напомнил, что президент Путин призвал не применять одинаковые меры во всех регионах, подрывая экономическую деятельность.