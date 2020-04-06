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Власть     06.04.2020 11:04

Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов

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Теги:  Михаил Мишустин  карантин  ограничения 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал ряд губернаторов за закрытие административных границ регионов.

По словам Мишустина, президент Путин дал губернаторам дополнительные полномочия, чтобы в каждом регионе могли определить оптимальные ограничительные меры для конкретных регионов. Однако ряд губернаторов закрыл административные границы регионов.

«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», - заявил премьер-министр.

В тоже время Мишустин отметил, что за прошедшие выходные ситуация исправилась. Премьер министр также напомнил, что президент Путин призвал не применять одинаковые меры во всех регионах, подрывая экономическую деятельность.


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Теги: 
Михаил Мишустин  карантин  ограничения 

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