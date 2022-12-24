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Власть     24.12.2022 11:39

МО России получило сведения об исполнителях военно-биологических программ США на Украине

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Теги:  Минобороны  Кириллов  брифинг  доклад 

24 декабря, Mossovetinfo.ru - Минобороны России имеет в своем распоряжении документ с именами всех ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и назвал новые имена ключевых участников военно-биологической программы на Украине.

"Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты", - подчеркнул Кириллов.

Он также заявил, что именно этим людям следует адресовать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру.

Более подробно о брифинге можно узнать на сайте Минобороны, где в информации о брифинге дается ссылка на полный доклад Управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) в объеме 521 страницы, который раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.

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Теги: 
Минобороны  Кириллов  брифинг  доклад 

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